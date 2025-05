SEGURO SOCIAL

Após fraudes com descontos irregulares, INSS tem novo presidente; saiba quem é

Novo presidente acumula mais de 25 de carreira no órgão

Após repercussão dos descontos irregulares no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e demissão do presidente do órgão, foi indicado um novo nome para presidir o INSS. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, nomeou o procurador federal Gilberto Waller Júnior para o cargo. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (30).>