DESVIOS

Oposição consegue assinaturas para pedir abertura de CPI do INSS

Deputados querem apurar irregularidades que teriam desviado R$ 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões

Entre as irregularidades identificadas estão fraudes em documentos e uso indevido de assinaturas eletrônicas para filiar aposentados a entidades das quais nunca fizeram parte. A CGU também apontou casos de beneficiários analfabetos ou com doenças incapacitantes que tiveram assinaturas falsificadas.>

Atualmente, a legislação prevê que o desconto na folha do INSS só pode ocorrer mediante autorização do beneficiário. Essa regra foi reforçada por uma medida provisória em 2019, que exigia revalidação periódica dessas autorizações. No entanto, em 2022, essa exigência foi retirada após pressão de entidades representativas no Congresso.>