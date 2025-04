IMPOSTO DE RENDA

Receita libera nesta quarta (30) lote residual da restituição; veja como saber se você recebeu

Ao todo, serão depositados quase R$ 340 milhões para 280 mil contribuintes

Se a conta informada na declaração foi depositada, ou se o valor não foi depositado nela, o contribuinte vai precisar resgatar o valor no Banco do Brasil em até um ano. Se perder esse prazo, vai ser preciso acessar o portal e-CAC, no menu “Declarações e Demonstrativos”, depois “Meu Imposto de Renda” e clicar em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". >

No caso das declarações do ano-calendário 2024, o prazo de envio termina no dia 30 de maio. Até esta quarta-feira (30), a Receita recebeu quase 18 milhões de declarações em todo o país, o que representa menos de 40% do total de 46 milhões de contribuintes que devem declarar.>