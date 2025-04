VALE A PARTIR DE 2026

Tabela atualizada: veja as novas faixas de isenção do Imposto de Renda

Os novos valores entram em vigor em maio deste ano

A nova faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foi ampliada de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80. A Medida Provisória (MP) que estabelece a mudança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (14) e assinada pelo presidente e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os novos valores entram em vigor em maio deste ano. >

A atualização não afeta as declarações que devem ser entregues até 30 de maio, mas sim as declarações de 2026, referentes aos rendimentos de 2025. Segundo o Ministério da Fazenda, o reajuste foi necessário devido ao aumento do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518 em 2025. >