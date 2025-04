IR

Quando sai o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025? Confira calendário de pagamento

Quem usar declaração pré-preenchida e escolher Pix como forma de recebimento terá vantagem na hora de receber o valor de volta

O calendário de restituições do Imposto de Renda 2025 já está definido pela Receita Federal, e o primeiro pagamento será feito no dia 30 de maio. Ao todo, os reembolsos serão divididos em cinco lotes, com o último previsto para 30 de setembro. O prazo para envio da declaração começou em 17 de março e segue até o dia 30 de maio. O programa para preencher e enviar o documento está disponível para download.>