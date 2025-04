ORIENTAÇÃO

Saiba onde fazer a declaração de Imposto de Renda de graça em Salvador

Ação acontece até a próxima terça-feira (29)

Com o intuito de auxiliar na declaração do Imposto de Renda, a faculdade Unijorge oferece orientação até a próxima terça-feira (29). A ação “Declare seu Imposto de Renda com a Unijorge” terá atendimentos gratuitos no Salvador Shopping, no Campus UJ Cajazeiras e no Paralela (confira datas e horários abaixo). A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) também oferece orientação gratuita no Campus I até o dia 26 de maio.>