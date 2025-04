EM DESUSO

Pick-up, ar condicionado, TV e mais: TRE-BA doa bens móveis

Estados, municípios, fundações públicas, organizações da sociedade civil de interesse público e instituições filantrópicas podem se candidatar ao processo de doação

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) via se desfazer de bens móveis inservíveis. Os interessados em adquirir as carcaças dos itens poderão enviar documentação até a próxima segunda-feira (28). Entre os itens disponíveis estão veículos, mesas, cadeiras, armários, arquivos de aço, computadores e aparelhos de ar-condicionado. O edital de anúncio foi publicado na edição do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) no dia 10 de abril. >