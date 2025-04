ALERTA DE CHUVA

Cidade baiana foi a segunda onde mais choveu no Brasil nas últimas 24h

Mais de 100 municípios estão sob aviso de perigo

A cidade de Lençóis, no centro-sul baiano, teve o segundo maior acumulado de chuvas do Brasil nas últimas 24h. A cidade registrou 111.9mm/h e ficou atrás apenas de Monte Alegre (PA), com 128.2. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>