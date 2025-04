FOTOGRAFIA

Trabalho inédito de Anna Mariani ganha exposição no Parque do Queimado

Abertura da mostra “Pinturas e Platibandas” acontece neste sábado (26)

A abertura da exposição “Pinturas e Platibandas” acontece neste sábado (26), das 17h às 20h, no Parque do Queimado, na Caixa d'Água, com entrada gratuita. O evento promete ser um ponto de encontro para quem gosta de arte, memória e música. >