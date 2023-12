Acidente entre lanchas deixa dois turistas argentinos mortos em Boipeba

Crédito: Foto: Reprodução/Acervo pessoal

Uma colisão entre duas lanchas deixou dois mortos em Boipeba, distrito de Cairu, por volta das 15h desta sexta-feira (29). As embarcações colidiram no Rio do Inferno. As duas vítimas fatais são turistas argentinos, segundo um marinheiro da Capitania dos Portos da Bahia. Segundo a Polícia Civil, uma mulher segue desaparecida e o condutor da embarcação foi preso em flagrante com sinais de embriaguez.



Uma das lancha havia saído de Valença com destino a Boipeba. A embarcação estava na metade do percurso quando colidiu contra uma lancha que realizava passeio na região. Segundo testemunhas, um marinheiro foi levado para Cairu, onde recebe atendimento médico.

por Funcionário da Capitania. - Anônimo. " Todos os anos está acontecendo acidente com ferimento grave. Então existem muitas reclamações, mas infelizmente quem deveria estar fiscalizando é a capitania dos portos, mas a omissão chega a isso aí."

As buscas pela terceira vítima estão em andamento. O condutor da lancha que se chocou na outra embarcação foi conduzido em flagrante para a Delegacia Territorial de Cairú, onde ficará custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil confirmou que o condutor apresentava sinais de embriaguez. As guias periciais foram expedidas para remoção dos corpos e perícia no local do acidente.

A Capitania dos Portos informou em nota que enviou militares ao local para apurar o ocorrido e que vai instaurar um inquérito para apurar as causas do acidente.

A reportagem tentou contato com a fabricante de uma das lanchas envolvidas no acidente, mas não obteve retorno.

Confira abaixo a nota enviada pela Capitania dos Portos:

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) informa que duas embarcações tipo lancha abalroaram nas proximidades de Boipeba, por volta das 15h30. De acordo com testemunhas, dois passageiros teriam falecido no acidente.

Ao saber do ocorrido por meio de contato telefônico, a CPBA enviou, imediatamente, militares ao local para apurar o ocorrido.

A Marinha do Brasil (MB) se solidariza com os familiares das vítimas e instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas do acidente e posterior envio ao Tribunal Marítimo.