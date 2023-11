Acidente na orla de Piatã deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas em um acidente neste domingo (19), na Avenida Octávio Mangabeira, orla de Piatã, em Salvador. As informações são da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).



O órgão de trânsito diz que houve um capotamento de um Fiat Palio na altura do Sesc, sentido Itapuã, e um segundo carro, uma caminhonete Ford Ranger, acabou sendo atingido. O acidente aconteceu por volta das 8h de hoje.