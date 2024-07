POLÍTICA

ACM Neto reitera críticas ao governo Jerônimo: 'não há legado, não há marca'

Vice-presidente nacional do União Brasil ainda falou sobre o aumento da reprovação do governador na capital baiana

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 20:01

ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil Crédito: Reprodução/Youtube

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto reiterou, nesta segunda-feira (15), as críticas ao governo Jerônimo Rodrigues (PT). O ex-prefeito de Salvador afirmou que, em mais de um ano e meio de gestão, o governador da Bahia ainda não tem nem legado nem marca pessoal.

ACM Neto ainda falou sobre o aumento da reprovação do petista na capital baiana. Na semana passada, Jerônimo atribuiu a elevação da sua rejeição à disputa eleitoral. Segundo ele, neste momento, os pré-candidatos ganham holofotes e o resultado é a perda da sua popularidade. Neto discordou.

“A avaliação do governo é um retrato do sentimento da população sobre a postura e conduta do governante. Neste caso, na Bahia hoje, o governador está batendo recorde de rejeição”, disse o ex-prefeito. “Não há legado, não há marca do governo Jerônimo nos mais de um ano e meio da sua gestão. Quando a gente procura o que o governador construiu de concreto, qual foi o grande projeto, qual a grande novidade, o que tirou do papel que tenha impacto na vida dos baianos, a gente não encontra absolutamente nada. Ao contrário, encontra promessas não cumpridas, como o caso da ponte e do VLT”, acrescentou.

A segunda rodada da Real Time Big Data, divulgada na semana passada, mostrou que a reprovação de Jerônimo subiu em Salvador e bateu 59%. No levantamento anterior, que ocorreu em março, 56% dos eleitores da capital baiana declararam que reprovaram o petista. De acordo com a nova sondagem de opinião, que foi encomendada pela TV Record, 31% aprovam o chefe do Palácio de Ondina, já 10% não souberam ou não quiseram responder.

“A gente percebe que o governador Jerônimo tem, de todos os governos do PT, os mais elevados índices de reprovação, e Salvador então nem se fala. Isso tudo é reflexo, resultado da avaliação dos cidadãos do que ele vem fazendo até aqui. Quando a gente olha a marca de Jerônimo na segurança pública é tráfico de drogas, o crime organizado, são as facções criminosas. Na educação, é a aprovação automática de alunos sem qualquer critério. A Bahia é a penúltima em qualidade de ensino do Brasil. Na saúde, é a regulação, que continua matando muita gente”, afirmou ACM Neto

Disputa na Câmara

Durante entrevista coletiva no evento em que lançou o curso “Melhores do Brasil”, ACM Neto ainda disse que celebrou o apoio do PDT e do PSB à pré-candidatura de Elmar Nascimento (União Brasil) à presidência da Câmara dos Deputados. Ele também afirmou que o aliado tem conversado com outros partidos de esquerda para robustecer a postulação. O pleito interno acontecerá no início do próximo ano.