REAJUSTE SALARIAL

Acordo entre sindicato e governo estadual aconteceu sem consulta aos professores, diz Aceb

Negociação definiu reajuste salarial de 6,27% para categoria do estado

Com a negociação, os retroativos de janeiro e fevereiro serão pagos em maio; enquanto os de março e abril serão pagos em junho. O reajuste vai abarcar coordenadores pedagógicos, professores em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e também professores indígenas. O percentual, no entanto, gera controvérsias. >

Para Marco Aurélio Farias, que é professor da rede estadual de ensino há 26 anos, o reajuste não atende ao anseio da maioria dos docentes do estado. "Não fomos consultados anteriormente para discutir os pontos de pauta mais importantes para professores e professoras, nem pela Diretoria Sindical nem pelo Governador. Bom ressaltar que a Diretoria do Sindicato é composta por militantes de partidos políticos que compõem a base do Governo do Estado, algo que é um problema interno da categoria a ser resolvido", afirmou. O docente ensina Língua Portuguesa em Salvador.>