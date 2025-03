EDUCAÇÃO

Ganho real do reajuste salarial dos professores do ensino básico da Bahia é de apenas 1,37%

Acordo foi celebrado na quarta-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:28

A partir do mês de maio os professores da rede de ensino básico da Bahia terão um aumento na remuneração. Neste período, passa a entrar em vigor o reajuste de 6,27% no vencimento básico inicial dos docentes. O ganho real para a categoria, no entanto, deve ficar em apenas 1,37%, considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]) para a data-base janeiro de 2025, que foi de 4,83%. O dado é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).>

"Esse aumento é praticamente irrisório diante de tantas perdas e não chega nem perto do que merecemos", argumentou a professora de Língua Portuguesa A. R., 50. Atuando no magistério há 22 anos, em diferentes colégios de Salvador, ela acredita que os danos acumulados ao longo dos anos ainda carecem de reparação. "Diante de tantas perdas, a categoria espera que seja retomado o plano de carreira para que possamos chegar próximo ao que ganhávamos há pelo menos uns oito anos", diz.>

Com o novo reajuste assinado Governo do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) na quarta-feira (12), o vencimento base da categoria vai atingir R$ 4.965,24. Os retroativos de janeiro e fevereiro serão pagos em maio; enquanto os de março e abril serão pagos em junho. O reajuste vai abarcar coordenadores pedagógicos, professores em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e também professores indígenas.>

Apesar do ganho real de 1,37%, a professora Marilene Betros comemora. "Esse reajuste impactará positivamente na minha vida, tudo vem aumentando de forma galopante: comida, remédios, vestuário. É mais que necessário e chega em uma boa hora", pondera a educadora, que já possui mais de 20 anos de sala de aulas em disciplinas de língua portuguesa e inglesa. "O governo está concedendo o reajuste do piso salarial, creio que seria interessante melhorar o salário da educação e, no início da carreira, deveria ser um pouco mais para que os demais tivessem salários melhores", pondera.>

Lucas Santana, 27, ainda está nos seus primeiros quatro anos de docência e a notícia do aumento veio com um misto de sentimentos. "Não acho que irá afetar exatamente o meu cotidiano, mas esse tipo de iniciativa faz a gente se sentir mais valorizado na profissão", afirma.>

O CORREIO solicitou à Secretaria de Educação da Bahia (Sec) o número total de professores a serem atingidos com o reajuste, mas não houve retorno. A reportagem solicitou, ainda, um posicionamento sobre o valor do ganho real, mas também não obteve respostas. O espaço segue aberto.>

“É um avanço para o professor, para o coordenador pedagógico, as peças mais importantes, além dos próprios estudantes, no processo educacional. Hoje é dia de festa. Estamos comemorando com muito orgulho de ser professor e de ser coordenador pedagógico”, afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Rui Oliveira.>