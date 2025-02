BAHIA

SEC convoca 280 aprovados na seleção de professores da Educação Básica na Bahia

São mais de 280 candidatos a assumir seus postos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 10:19

Educação na Bahia Crédito: Divulgação

Mais de 280 candidatos classificados na seleção pública para contratação temporária de pessoal na função de professor da Educação Básica foram convocados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), por meio do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (1º). >

Os candidatos convocados devem enviar, no prazo de 3 a 14 de fevereiro, os documentos digitalizados listados no edital para o correio eletrônico [email protected]. Estes serão analisados preliminarmente pela Coordenação de Provimento e Movimentação. Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26) deverão ir à sede da SEC, na Centro Administrativo da Bahia (CAB), e levar a documentação original e suas cópias, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.>

Já os selecionados para atuar nas cidades do interior deverão comparecer nas sedes dos seus respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), também com documentos originais e cópias, nos mesmos período e horários. >

O candidato que não se apresentar na forma e prazo determinados, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.>

Entre os documentos exigidos estão o diploma registrado de conclusão do curso de nível superior do curso de Licenciatura Plena para a função temporária que concorreu, expedido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; carteira de identidade; CPF; certidão de nascimento ou de casamento; e título de eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral estão entre os documentos exigidos.>