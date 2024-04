APOCALIPSE?

'Acordou Salvador inteira', comentam internautas sobre trovão nesta madrugada

"Que susto que tomei com esse trovão", "achei que era guerra em Salvador, mas era trovão", "acho que presenciei o trovão mais alto da história de Salvador". Os soteropolitanos acordaram na manhã desta terça-feira (2) comentando sobre o estrondo meteorológico natural na capital baiana.

A chuva começou bem forte ainda na noite desta segunda-feira (1°), pegando todo mundo de surpresa. Mesmo com o "toró" caindo, o abafamento continuava em Salvador devido à massa de ar quente e seca.

Na madrugada, quem dormia tranquilamente ou quem estava acordado conseguiu escutar um dos barulhos mais altos do trovão na cidade. Os relatos nas redes sociais são bem parecidos, como foram citados no início da matéria.

Alguns soteropolitanos, na web, comentaram que os relâmpagos iluminaram toda a casa, outros brincaram que o apocalipse do Carnaval chegou após as 'águas de março' não terem vindo, e ainda reclamaram que não conseguiram dormir direito com os estrondos altíssimos.