'Acredito que a eleição será decidida no primeiro turno', diz Bruno Reis

"Essa é a eleição com menos candidatos da história de Salvador. Espero e vou trabalhar para que eu vença as eleições, mas quem vencer vai vencer no primeiro turno. Essa eleição não vai ter dois turnos. Da outra vez eram nove candidatos, eu não era prefeito e vencemos no primeiro turno com 64,04% dos votos, contra oito candidatos. Com toda a humildade, eu acredito que a eleição será decidida no primeiro turno", afirmou.