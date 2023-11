Acusação tenta aumentar pena dos réus no caso de fisioterapeuta vítima de 68 facadas

Advogados da fisioterapeuta Isabela Oliveira Conde, 38, vítima de tentativa de feminicídio em 2019, buscam, na Justiça, aumentar a pena dos réus. Fábio Barbosa Vieira e Alex Pereira dos Santos foram condedados pelo crime em agosto do ano passado. O julgamento do recurso de apelação será realizado na terça-feira (21).



“O objetivo é majorar a pena de Fábio e do Alex. Na sentença, os dois foram condenados a pouco mais de dez anos, e entendemos que a pena é muito baixa considerando as circunstâncias do crime”, detalha Levy Moscovits, advogado criminalista que representa a vítima.