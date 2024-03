ARRAIAL D'AJUDA

Acusada de ataque antissemita contra judia na Bahia vira ré por injúria racial

A mulher acusada de agredir a comerciante judia Herta Breslauer em Arraial D’Ajuda, em fevereiro, agora virou ré por injúria racial. Ana Maria Leiva Blanco foi filmada, em vídeo que viralizou nas redes sociais. A informação é do blog da jornalista Andreia Sadi, no G1.

A agressora entrou na loja da empresária e deu um tapa no rosto dela. Ela foi contida pelo próprio namorado. A própria vítima gravou o vídeo, que mostra Ana Maria a chamando de "maldita sionista" e "assassina de crianças", em referência à guerra que acontece em Gaza desde outubro do ano passado.

Inicialmente, as duas mulheres tiveram um desentendimento em uma rede social por conta da guerra entre Israel e o Hamas. Herta contou que bloqueou Ana Maria, que é chilena, mas depois a situação passou para a discussão presencial e agressão.

Empresária judia é vítima de agressão e racismo religioso em Arraial D’Ajuda: 'Assassina de crianças' https://t.co/yLqGTvirae Mulher entrou na loja de Herta Breslauer, deu um tapa no rosto da comerciante e destruiu vários produtos pic.twitter.com/E3Efocvp9w

Em nota na ocasião do episódio, a Polícia Civil da Bahia informou que, no interrogatório, a investigada confessou os xingamentos, mas negou ser antissemita ou terrorista.

A advogada de Herta, Lilia Frankenthal, disse à reportagem que a vítima está bastante assustada e optou por não falar com a imprensa. "A Herta está muito abalada. Ela mora lá há 14 anos e nunca aconteceu nada, é uma pessoa discreta."

Herta passou por exame no Instituto Médico Legal (IML) para a constatação de possíveis lesões decorrentes de um tapa no rosto. "Ainda que não se constatem lesões, aconteceu a via de fato, uma contravenção penal devido ao tapa que ela recebeu."