OPERAÇÃO ARGUS

Acusado de duplo homicídio é preso em Lauro de Freitas

Márcio Mendes do Nascimento é o "Quatro de Ouros" do Baralho do Crime

Publicado em 1 de março de 2024 às 13:00

Crédito: Divulgação/Ascom-PC

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (1º), o mandado de prisão preventiva do “Quatro de Ouros" do Baralho do Crime, Márcio Mendes do Nascimento.

Integrante de uma organização criminosa com atuação em São Cristóvão e regiões vizinhas, o acusado do duplo homicídio de Alexandre Vitor Rodrigues Pimenta e Ednei Oliveira dos Santos, ocorrido em agosto de 2020, era um alvo prioritário da Polícia Civil.

Levantamentos investigativos levaram as equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), do Grupo de Capturas e da Agência de Inteligência do Departamento ao acusado, que estava em uma residência dentro de um condomínio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele passou por exames de lesões corporais e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional.