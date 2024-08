CRIME

Acusado de estupro é preso durante operação em Feira de Santana

Um homem de 45 anos acusado de estupro foi preso na terça-feira (27), no bairro Gabriela, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

O suspeito foi detido por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana, em conjunto com a Delegacia de Homicídios do município, durante a Operação Shamar, que acontece nacionalmente e combate o feminicídio e a violência doméstica contra a mulher.

A Shamar ocorre desde 2023 no mês dedicado à conscientização para o fim da violência contra a mulher, promovida pelo Ministério da Justiça. O Agosto Lilás faz referência à data em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, marco no combate aos crimes de gênero no Brasil.