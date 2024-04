REGIME FECHADO

Acusado de matar bailarino do TCA é condenado a 14 anos de prisão

O corpo de Ajax foi encontrado no apartamento onde morava, na Avenida Magalhães Neto, no dia 23 de dezembro de 2020

O homem acusado de matar o bailarino e coreógrafo do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) Ajax Vianna foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Gerfersson do Nascimento Oliveira foi a júri popular, na terça-feira (9), no Fórum Ruy Barbosa. De acordo com a sentença, ele confessou espontaneamente a autoria do crime.