DUPLO HOMICÍDIO

Acusado de matar companheira e enteado no Doron passa pela primeira audiência de instrução

Crime ocorreu em junho deste ano, na capital baiana

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 18:48

Rodrigo Bispo dos Santos é suspeito de matar Mariza da Luz Santos e Arthur da Luz Santos Crédito: Reprodução

Está marcada para o próximo dia 23 de setembro a primeira audiência de Instrução e Julgamento referente ao caso de Mariza da Luz Santos e Arthur da Luz Santos, supostamente assassinados por Rodrigo Bispo dos Santos, no dia 29 de junho deste ano, no bairro do Doron, na capital baiana. A audiência acontece às 11h, no 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comar de Salvador.

Rodrigo, popularmente conhecido como "Cabeludo", está preso desde a noite do crime. No dia seguinte, o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), são atribuídos ao homem a suposta prática do crime de feminicídio contra a esposa, homicídio contra o seu enteado e de tentativa de homicídio ao filho do casal.

No documento da prisão em flagrante de Rodrigo, registrada pelo TJ, o acusado confessou o crime e alegou que teria esfaqueado a mulher durante uma discussão do casal, em que ela "pegou uma faca e o lesionou no pulso, ocasionando um corte grande e várias perfurações no braço". O homem afirmou ainda ter pegado um pedaço de ferro na pia da cozinha e dado golpes no rosto dela com o objeto. Ele também confessou ter atacado a criança após o jovem ter desferido um golpe de faca contra ele.

Relembre o caso

Na madrugada do sábado, 29 de junho, "Cabeludo" foi responsável por atacar a facadas Mariza e Arthur. Após o crime, o homem destruiu tudo que havia dentro do imóvel, localizado na Travessa Ana Lúcia Torres, e em seguida abriu o gás para explodir a casa. Uma terceira vítima, filho dele com Marisa, um bebê de 28 dias, foi resgatado com intoxicação.

Por volta da 1h da madrugada, os vizinhos acordaram com Mariza gritando. "Mas a gente nem deu muita atenção, porque eles brigavam praticamente todos os dias", contou uma mulher.

Mariza foi esfaqueada diversas vezes no banheiro, onde o corpo foi encontrado embaixo de escombros do cômodo destruído por Rodrigo. Ela apresentava um corte profundo na cabeça. "Ele arrancou o vaso e jogou nela", disse uma jovem. Já o menino foi perfurado quatro vezes. Segundo costa no depoimento de testemunhas, o menino foi encontrado caído, "com muitas lesões pelo corpo, sendo um corte grande nas costas e vários pedaços de madeira e pedras próximos a ele".

"Dizem que ele chegou muito doido em casa e queria 'pegar' o menino. A mãe não deixou e ele quis então estuprar os dois", acrescentou a jovem. De acordo com relatos dos moradores, mãe e filho estavam sem roupa.

Arthur foi levado para o Hospital Roberto Santos (HGRS) no dia da agressão, mas foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado em estado grave.