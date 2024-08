VIOLÊNCIA

Acusado de matar companheira é preso em Ibirataia e confessa crime

Um homem acusado de matar a companheira foi preso na sexta-feira (16) no município de Ibirataia. O corpo de Lucilene Silva dos Santos, de 39 anos, foi encontrado com sinais de agressão na zona rural da cidade no dia 11 de agosto.