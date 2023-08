Acusado de matar ex-mulher a facadas no interior da Bahia é preso em São Paulo

Acusado de matar a ex foi preso em São Paulo. Crédito: Reprodução

O suspeito de matar a professora Aline dos Santos Souza de Moura, de 39 anos, em fevereiro desse ano, no interior da Bahia, foi preso na quinta-feira (3), em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a professora tinha terminado um relacionamento de 20 anos com o homem, mas ele não aceitava o fim. Ele a matou com golpes de faca.



O acusado, Fábio Néri, de 41 anos, já tinha um histórico de agressões. Ele não aceitava a separação. A investigação conduzida pela delegacia de Gandu levou ao pedido de mandado de prisão preventiva, que foi cumprido ontem.

Logo após o crime, o acusado fugiu, mas foi localizado na cidade de São Paulo pelo trabalho investigativo. "Ações de inteligência já haviam identificado que o foragido estava em uma região do estado de São Paulo. Vínhamos trocando informações com equipes da região, e o foragido foi preso ontem por uma guarnição da Polícia Militar do Estado de São Paulo", diz o delegado Thiago Campos, titular de Gandu.

Os trâmites para o recambiamento do preso ao sistema prisional da Bahia estão em curso. O inquérito policial referente ao caso já foi remetido à Justiça. O homem responde pelo crime de feminícidio e será submetido ao Tribunal do Júri.

Relembre

Aline foi morta em Gandu no dia 18 de fevereiro desse ano quando, quando estava em casa com o filho de 9 anos. O ex-marido foi até o local e a atacou com golpes de faca. Ela morreu no local. Além do filho criança, Aline era mãe de um rapaz de 20 anos.