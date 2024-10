FEMINICÍDIO

Acusado de matar irmãs dentro de loja na Bahia tem prisão convertida a preventiva

Acusado de matar a ex-mulher e a ex-cunhada, Felipe Milbratz Ferreira, de 42 anos, teve a prisão convertida em preventiva nesta quarta-feira (23), por decisão da Justiça. O crime aconteceu em Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul da Bahia, na tarde da segunda. No mesmo dia, o suspeito foi preso.

O crime teria sido motivado por uma desavença em relação à divisão de bens do ex-casal. Felipe estaria em uma reunião com Elaine e Hiane na loja, que fica no Centro da cidade, quando começou a ficar agressivo e depois sacou um revólver e atirou. Ele abandonou a arma usada no crime e fugiu em seguida em um carro.