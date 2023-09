Acusado de usar aplicativo para atrair homens e aplicar golpes é preso em Salvador

Um homem foi preso na noite da terça-feira (5) acusado de extorquir vítimas que conhecia em aplicativos de relacionamento para o público gay. Caíque de Castro Santos, 30 anos, foi localizado por equipes da 9ª Delegacia (Boca do Rio) em um bar no bairro de Itapuã. Ele tinha mandado de prisão preventiva contra si por roubo majorado e ainda é investigado por crimes de extorsão, ameaça e apropriação indébita.



Segundo a Polícia Civil, Caíque vinha sendo denunciado em várias delegacias de Salvador acusado de agir sempre da mesma maneira. Ele conhecia outros homens por meio de um aplicativo e depois marcava encontros com ele. Quando se encontravam, o acusado passava a extorquir a vítima, dizendo ser garoto de programa.