MERCADO IMOBILIÁRIO

Ademi-BA elege diretoria e conselho diretor para biênio 2024/2026

A Assembléia Geral Ordinária para eleição da Diretoria e Conselho Diretor da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) foi aconteceu nesta quinta-feira (21), em Salvador.

Com chapa única representada pelo atual presidente, Cláudio Cunha, a Associação nomeou a Diretoria Executiva, composta de 10 diretores e membros do Conselho Diretor.

Membros da Ademi-BA falaram sobre o fechamento deste ciclo e perspectivas para o próximo biênio. "Este ciclo que se fecha enfrentou um desafio global, que foi a pandemia. E a Ademi-BA conseguiu participar ativamente junto aos associados e da sociedade. Para este novo ciclo, nossas perspectivas são as melhores possiveis", disse Marcos Vieira Lima. "É uma honra estar junto ao presidente Cláudio Cunha, que tem um trabalho incansável de fortalecimento do nosso mercado imobiliário, sempre com ideias que auxiliam e dão reconhecimento aos nossos Associados", falou Viviane Fonseca, diretora comercial e de marketing.