Ademi lança na Bahia projeto de educação continuada para executivos

Inscrições para o primeiro curso do Saber em Construção abrem em outubro, em parceria com a ESPM

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 18:02

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi) lança no mês de outubro o projeto Saber em Construção, voltada para capacitação e educação continuada de executivos que desejam se atualizar frente às constantes mudanças e dinâmicas do setor.

O lançamento oficial do projeto ocorrerá na próxima quinta-feira (3), no The Latvian, na Bahia Marina, em um evento exclusivo para convidados. Durante a ocasião, será apresentada a programação do primeiro curso, desenvolvido em parceria com a ESPM, escola de referência, autoridade em Marketing e Inovação voltada para negócios.

O público também poderá participar da palestra "Os Desafios do Lifelong Learning nas Carreiras Não-Lineares", que será ministrada pelo Vice-presidente Acadêmico da ESPM e Doutor em Educação, Tatsuo Iwata.

Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, destaca o compromisso da associação com a qualificação do mercado imobiliário: “A segurança, qualidade e atualização do setor são premissas que a Ademi-BA persegue continuamente. Seja por meio de eventos, pesquisas ou capacitações oferecidas aos nossos associados, estamos sempre buscando elevar o padrão profissional. Com o Saber em Construção, iniciamos uma jornada educacional que visa enriquecer o conhecimento dos executivos baianos e transformar sua percepção sobre o ambiente de negócios, suas carreiras e a sustentabilidade dos modelos globais de atuação."

Eduardo Villa Nova, um dos diretores da Ademi-BA e responsável pelo Saber em Construção, avalia o papel do conhecimento e das disciplinas, presentes no primeiro curso, que terá início em 2025. "Vamos oferecer para os participantes um novo olhar sobre propósito de marca, inovação e desenvolvimento de habilidades de comunicação para o líder do futuro", explica.

Segundo Tatsuo Iwata, vice-presidente acadêmico da ESPM, a parceria com a ADEMi-BA é uma oportunidade estratégica para conectar o setor imobiliário com o conhecimento de ponta em marketing e comunicação. “Juntos, vamos desenvolver os profissionais para entender e se antecipar às tendências de mercado, gerando impacto real nos negócios e na relação com o consumidor."