ACIDENTE

Adolescente de 11 anos e homem morrem afogados em rios no interior da Bahia

Casos foram em Xique-Xique e Angical

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 07:50

Menina morreu afogada no rio São Francisco Crédito: Divulgação/CBHSF

Um criança de 11 anos e um homem morreram afogados em rios no interior da Bahia neste fim de semana. As mortes aconteceram no Rio São Francisco e no Rio Grande.

O corpo de Julia Nunes de Brito, de 11 anos, foi resgatado das águas do Rio São Francisco na tarde do último domingo (3), nas proximidades do Porto da Ponta da Ilha, no Vale São-Franciscano. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Julieta Viana, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, outras três adolescentes foram salvas por pescadores na mesma ocorrência. A Delegacia Territorial de Xique-Xique investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.

Já no sábado (2), um homem se afogou ao mergulhar no Rio Grande, no povoado de Santa Luzia, no município de Angical, no Extremo Oeste. A vítima foi identificada como Adevaldo Francisco de Souza, de 42 anos. A 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin - Barreiras) registrou o caso.