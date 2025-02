VINGANÇA

Adolescente de 13 anos é apreendido após esfaquear colega de escola no interior da Bahia

Vítima foi atingida 3 vezes no tórax

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 16:05

Conceição do Coité, cidade a cerca de 225 km de Salvador, foi palco de um crime na noite desta sexta-feira (14). Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de esfaquear um garoto de 15 anos. A vítima relatou à polícia que o desentendimento entre os dois havia começado na escola e desenrolou para o ataque com faca na rua Castelo Branco, no bairro Mansão da Paz. >

A vítima foi atingida três vezes no tórax e levada inicialmente ao Hospital Português, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana. Seu estado de saúde é estável. >

A Polícia Militar foi acionada após a entrada do adolescente ferido na unidade hospitalar. O suspeito foi localizado no local do crime e levado à Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, acompanhado da mãe. >

Ao CORREIO, a delegada Edileuza Ramos, que investiga o caso, afirma que os dois, que antes eram amigos, se desentenderam na escola, no início da semana. Em depoimento, o suspeito disse que aguardava um amigo por volta das 18h quando a vítima passou e o provocou. Irritado, ele foi até casa, pegou uma faca e retornou ao local para se vingar, onde golpeou o adolescente.>