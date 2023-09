Adolescente de 13 anos é morto a tiros após marcar encontro romântico por redes sociais

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na última quarta-feira (30), na Rua da Barragem, próximo ao bairro Sete de Abril, após marcar um encontro romântico com uma mulher que conheceu através de redes sociais. O adolescente teria sido vítima de uma emboscada ao chegar no local combinado.



De acordo com informações concedidas por familiares de Lucas Silva de Jesus à TV Bahia, o adolescente saiu do restaurante dos pais, onde ajudava a mãe, para a escola, no bairro de Cajazeiras.