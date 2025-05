INVASÃO NA CÂMARA

Kiki Bispo repudia agressividade de dirigente da APLB e reitera que greve da entidade é política: 'Faz debate de baixo nível'

Vereador criticou declarações do coordenador da APLB-Sindicato, Rui Oliveira

Pombo Correio

Publicado em 28 de maio de 2025 às 16:11

Kiki Bispo Crédito: Divulgação/CMS

O vereador Kiki Bispo (União Brasil), líder do governo na Câmara Municipal de Salvador, repudiou nesta quarta-feira (28) as declarações do coordenador da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, em uma emissora de televisão ao falar do movimento grevista comandado pela entidade. Na entrevista, Rui fez diversos ataques ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), a quem chamou de “golpista”, e afirmou “não ter medo de pivete”. >

“Rui Oliveira insiste em utilizar termos difamatórios, pejorativos e caluniosos, que são irrazoáveis para quem representa uma categoria de educadores, profissionais tão importantes para a população e que têm com ela uma responsabilidade social e moral. Tal postura demonstra, na realidade, uma falta de capacidade de diálogo e de representar a categoria. Faz um debate de baixo nível”, afirmou.>

Segundo Kiki, “golpista” são aqueles que invadiram a Câmara Municipal na última semana, em um ato que afronta a democracia. “A Prefeitura tem mantido um diálogo respeitoso, inclusive com uma proposta que supera a do governo do estado. Contudo, no caso da rede estadual, a APLB aceitou a proposta de 6,27% e ainda posou para fotos com o governador (Jerônimo Rodrigues). Em Salvador, o reajuste chega a 9,25%. É claramente uma greve política”, disse Kiki. >

O líder do governo na Câmara salientou ainda que uma súmula do Supremo Tribunal Federal considera que o cálculo do piso salarial deve considerar todas as parcelas que integram a remuneração e que sejam pagas aos trabalhadores de forma permanente – como é o caso das gratificações fixas pagas há anos ao magistério em Salvador.>

Ele salientou que, para elucidar a questão, o projeto de lei aprovado na semana passada prevê a incorporação da gratificação fixa permanente de 45% ao vencimento do magistério municipal, que, vale destacar, já era considerado pelo entendimento do STF para fins de cálculo do piso salarial.>

“De forma intencional, o coordenador da APLB-Sindicato tem direcionado o seu discurso, omitindo informações e desconsiderando os diversos ganhos que o magistério de Salvador teve ao longo dos últimos anos. Entre 2022 e 2025, o aumento salarial total foi de 45,03%, bem acima da inflação registrada no período, que foi de 27,69% segundo o IPC-A”, destacou.>