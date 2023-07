Adolescente de 14 anos é morta com tiro no queixo na Bahia

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros na quinta-feira (6), na cidade de Guaratinga, no extremo-sul da Bahia. Hyara Flor Santos Alves, que tinha origem cigana, foi baleada na tarde de ontem.



Segundo a Polícia Civil, no local foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores e munições. O caso foi registrado como feminicídio, mas não foram divulgadas mais informações sobre o suspeito.



Depois de ser baleada, a adolescente chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu. A jovem deu entrada com informação de que teria se ferido no queixo ao limpar a pistola, mas contradições levantaram suspeita de que se tratava na verdade de um crime.