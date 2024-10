EXTREMO-SUL

Adolescente de 14 anos é morto a tiros durante festa em Santa Cruz Cabrália

Dois suspeitos de envolvimento no crime foram mortos pela PM

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros neste domingo (13), em Santa Cruz Cabrália, no Extremo-Sul da Bahia. Dois suspeitos de envolvimento no crime foram mortos pouco depois por policiais militares.

A vítima foi identificada como Felipe dos Santos Beltrame, um atleta de jiu-jítsu. Ele estava na Praça do Coração, no Centro da cidade, participando de uma festa, quando dois homens começaram a atirar. Felipe foi baleado na região lateral do abdômen. Não há confirmação se Felipe era o alvo dos disparos.