CRIME

Adolescente de 15 anos é executada pelo CV no Lobato

Vitíma foi alvo de disparos na tarde de segunda-feira (28)

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 09:23

Adolescente morta no Lobato Crédito: Reprodução

Salvador registrou mais um caso de execução ordenada por organizações criminosas. Dessa vez, a ocorrência foi registrada no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, na tarde de segunda-feira (28), quando uma adolescente de 15 anos foi abordada por homens armados do Comando Vermelho (CV) e virou alvo de diversos disparos. A vítima foi identificada por moradores pelo prenome de Rebeca.



A Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o caso e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte de uma mulher atingida por disparos de arma de fogo. Segundo a PC, a vítima chegou a ser socorrida em uma viatura da Polícia Militar e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Um morador, que terá a identificação preservada, afirmou que a adolescente teria virado alvo do CV pela suspeita de estar colaborando com o Bonde do Maluco (BDM) na região. "Descobriram que, além de se envolver com um traficante, ela estava fazendo o serviço de olheira no bairro. Então, vi as coisas acontecendo e passava para o pessoal de lá. Quando descobriram, foram matar ela", relata a fonte.

Ainda de acordo com o morador, os traficantes do Comando Vermelho estavam procurando a vítima há pelo menos uma semana. "Eles já tinham invadido a casa da vó dela na semana passada, mas não acharam. Quando foi agora, pegaram na rua", conta. As informações não são confirmadas pela PC , que ainda apura a identificação formal da vítima, a autoria e a motivação do crime.