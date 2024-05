Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Dias D'Ávila

O adolescente Rian Kaique Pereira dos Santos, de 15 anos, foi morto com diversos tiros na cabeça, na noite do último sábado (25), em Dias D'Ávila. Ele estava sentado em frente a uma casa na rua Borges de Barros, no bairro Imbassay, quando foi alvejado. Ele morreu no local.