Adolescente de 16 anos é morta após festa 'paredão' em Valéria

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros no bairro de Valéria, na madrugada do domingo (6). O crime aconteceu na localidade do Lavadouro, depois de uma festa tipo "paredão".



Lavinia de Cerqueira Rodrigues saiu do Largo do Tanque para ir até a festa. O pai da jovem, que preferiu não se identificar, disse à TV Bahia que as informações são de que o responsável pelo crime é o ex-namorado de Lavínia, com quem ela tinha um filho de 1 ano.



"O pai da criança que ela tem vivia de ameaças. De repente ela se dirigiu ao bairro próximo onde ele morava. Onde ele encontrou ela num paredão junto com alguns colegas. Puxou ela à força, levou pra dentro ad mata, desferiu os golpes de cacetadas, até mesmo chegou a ferir com facadas, tirando a vida da minha filha", diz.