Adolescente é apreendido com material pornográfico em investigação sobre ataque à Uesc

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (28), durante a investigação de um possível ataque à Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Segundo a Polícia Civil, o jovem foi encontrado em uma residência na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com vasto material pornográfico infantojuvenil.



“Tudo começou com o registro de uma ocorrência de ataque à universidade, no dia 16 deste mês. Um e-mail foi enviado para a instituição com diversas ameaças. A partir dessas informações, acionamos o Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética (CyberLab) da Polícia Civil, que identificou a origem do e-mail”, explicou a coordenadora da 7ª Coorpin, delegada Katiana Amorim.