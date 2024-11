BRINCANDO DE PIPA

Adolescente é apreendido por suspeita de matar motociclista com linha de cerol

Adenilson sofreu um corte fatal no pescoço

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (19) por cometer uma infração análoga ao crime de homicídio culposo. Ele é apontado como suspeito de provocar a morte de Adenilson Morais de Araújo, um trabalhador rural de 37 anos, enquanto empinava pipa na BR-101, no trecho de Eunápolis, sul da Bahia.

Adenilson transitava de moto pela rodovia quando foi atingido por uma linha com cerol, uma mistura de cola com vidro, que causou um corte fatal em seu pescoço, conforme apurou a TV Santa Cruz. A Polícia Civil informou que outros dois adolescentes também são investigados por envolvimento no caso.