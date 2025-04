INSEGURANÇA

Dois suspeitos são detidos após furtar homem na Barra

Vítima estava com filha e nora quando foi furtada

A partir disso, as buscas foram iniciadas na Avenida Princesa Isabel, onde, com a ajuda de um motociclista que conhecia os suspeitos, foi possível localizar um dos indivíduos em um restaurante na Alameda Antunes.>

Durante o deslocamento para a Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do Hospital Estadual 2 de Julho, a equipe encontrou novamente a vítima do furto e pediu que ela acompanhasse os agentes para confirmar a identidade do suspeito.>

No trajeto até a Rua Barão de Itapoan, uma equipe de apoio chegou ao local e abordou mais dois indivíduos que também foram denunciados. No entanto, após busca pessoal, nada foi encontrado com eles e a vítima expressou dúvidas sobre suas participações no crime. >