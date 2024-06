REGIÃO METROPOLITANA

Adolescente morre após ser atropelado por caçamba em Simões Filho

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por uma caçamba, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (14), na Rua João Aragão, no centro da cidade.

Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O homem que dirigia a caçamba saiu do local do acidente. A identidade do adolescente não foi divulgada.