POLÍTICA

Adolfo Viana diz que Solidariedade deve federar com PSDB-Cidadania após as eleições

Federação causará impacto no cenário político baiano com possível migração de deputados estaduais para a base oposicionsita

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de maio de 2024 às 15:21

Deputado federal Adolfo Viana Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Presidente do PSDB na Bahia, o deputado federal Adolfo Viana disse, nesta quarta-feira (22), que o Solidariedade deve federar com o PSDB-Cidadania após as eleições.

O tucano baiano contou ao CORREIO que houve reunião, há duas semanas, com lideranças do PSDB e Solidariedade para tratar do assunto.

"Foi uma conversa muito positiva, e as intenções são as melhores possíveis para que essa federação aconteça logo após as eleições. Eu particularmente torço para que isso aconteça. (A federação) deve se concretizar com vistas às eleições de 2026”, declarou.

Adolfo Viana ressaltou ainda que a possível federação tratá impacto em todo o Brasil e será necessário “calibrar estado para o estado”.

Na Bahia, o Solidariedade tem dois deputados estaduais, Luciano Araújo e Pancadinha, e não tem parlamentar federal. Os dois legisladores, em tese, deixariam a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para migrar para o grupo de ACM Neto (União Brasil).

Com a federação com o Solidariedade, os três partidos passam a ter, juntos, na Câmara dos Deputados, 22 parlamentares federais.