VIOLÊNCIA

Advogado é encontrado morto com pés e mãos amarrados no interior da Bahia

Celulares e notebooks pertencentes à vítima foram levados, segundo familiares

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 09:19

Polícia investiga homicídio de advogado Crédito: Reprodução/TV São Francisco

Um advogado de 57 anos foi encontrado morto com perfurações, próximo a um rio na zona rural de Juazeiro, no norte baiano. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, estava com os pés e braços amarrados e havia um carrinho de mão sobre o corpo.

O crime aconteceu no distrito de Itamotinga na última sexta-feira (15). Familiares relataram que as câmeras de segurança do local foram retiradas e que celulares e notebooks pertencentes ao advogado foram levados.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) lamentou a morte e informou que designará um advogado para acompanhar o trabalho da Polícia Civil nas investigações e solicitará, por meio de sua Procuradoria Geral, a habilitação no inquérito. "A Ordem também pedirá à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) celeridade na investigação do assassinato do advogado", disse, em nota.

A Delegacia de Homicídios de Juazeiro investiga o caso. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências seguem para identificar a autoria e a motivação do crime.