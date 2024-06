SERVIÇO

Aeroporto de Feira de Santana realiza último voo comercial neste domingo (30)

Única companhia aérea que ainda operava no terminal suspendeu as atividades

O Aeroporto Governador João Durval Carneiro, em Feira de Santana, não tem mais voos comerciais. A Azul Linhas Aéreas, única companhia que ainda operava no terminal, realizou o último voo comercial neste domingo (30). A aeronave partiu às 15h com destino a Recife (PE). A rota existia desde 2022, e chegou a operar cinco voos por semana.

Segundo a TV Subaé, a companhia aérea anunciou, em maio, a suspensão das atividades no aeroporto de Feira. A aeronave usada tinha capacidade para 72 passageiros e nas últimas viagens estava registrando 60% de ocupação.

A direção do aeroporto disse para a emissora de TV que foi surpreendida pela decisão da companhia, porque tinha uma malha aprovada até 2025, mas que a ampliação da pista de pouso e decolagem, entre outras melhorias, podem trazer os voos comerciais de volta. As obras estão em andamento. Por enquanto, o aeroporto ficará à disposição de voos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e táxi aéreo particular.