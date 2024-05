Aeroporto de Salvador anuncia nova frequência de voos para Madri

O Aeroporto de Salvador (Salvador Bahia Airport) realiza na próxima terça-feira (28), a partir das 8h30, um evento em parceria com o Turismo de Madrid e Air Europa, para apresentar as ofertas do turismo de luxo na capital da Espanha. Na ocasião, além da apresentação de atrações do destino para parceiros, também será anunciada uma terceira frequência dos voos entre Salvador e a cidade espanhola.

Mais informações sobre a operação, comandada pela Air Europa, serão disponibilizados durante o encontro, que contará com cobertura do Alô Alô Bahia. O evento realizado no auditório do Salvador Bahia Airport contará com as presenças da gerente de Conectividade do Turismo de Madrid, Caroline Tensi; da gerente de Marketing, Consuelo Sánchez; do Secretário Estadual de Turismo, Maurício Bacellar; e do Consul da Espanha, Ignacio Javier Pérez Cambra.