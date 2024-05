FÉRIAS ESCOLARES

Aeroporto de Salvador terá novas rotas em julho; saiba quais

Uma das novidades será a retomada de voos diretos à Curitiba

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de maio de 2024 às 11:28

Aeroporto de Salvador Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Com a proximidade das férias escolares previstas para a metade do ano, o Aeroporto de Salvador, integrante da rede VINCI Airports, anuncia a criação de novos voos, seja com rotas diretas ou facilitando a conexão, para quem deseja viajar durante esse período.

Com destaque para a inauguração de voo direto para São José dos Campos, além da retomada de voos diretos à Curitiba, ainda serão ofertados mais assentos para São Luís, São Paulo e Rio de Janeiro. Com esse reforço, o Salvador Bahia Airport registra um aumento de 6% em número de assentos disponíveis e 4,5% em número de voos em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia aérea GOL vai ampliar o número de voos dentre os meses de junho e agosto. No período de 3 de julho a 4 de agosto, a empresa vai realizar voos para São José dos Campos três vezes por semana – aos domingos, quartas e sexta. Quem deseja ir para São Luís também vai ter mais opções.

Além do voo diário, a empresa anunciou mais 3 frequências na semana, às terças, quintas e sábados, com partida às 23h40, visando atender a alta temporada dos Lençóis Maranhenses, garantindo 10 voos semanais entre os dois destinos.

A GOL vai reforçar também as operações para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com mais uma opção diária às 04h20, no período de 2 de julho a 11 de agosto. Atualmente, todos os voos entre Salvador e Rio de Janeiro tem como destino o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Assim, essa conexão exclusiva na alta temporada permitirá conectividade com outro aeródromo da capital Fluminense.

As partidas para Curitiba ocorrerão aos sábados, no período de 29 de junho a 3 de agosto, com saída da capital baiana às 15h. Já a empresa aérea Azul terá um voo extra para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aos sábados, com partida às 14h20.

Conectividade na América do Sul

Os turistas baianos que desejam aproveitar as férias de meio de ano no exterior também já podem planejar sua viagem. A partir do dia 1º de julho, a Sky Airline começa a operar voos diretos entre Salvador e Santiago, no Chile, conforme já havia sido anunciado previamente.

Os voos ocorrem sempre às sextas e segundas-feiras. O itinerário Salvador-Santiago contará com quatro frequências semanais – duas diretas e duas via Montevidéu. Vale destacar, inclusive, que as operações diretas da Sky Airline para a capital do Uruguai acontecem às terças-feiras e domingos.