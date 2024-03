QUALIFICAÇÃO

AfroEstima Salvador 2024 lança mais de 500 vagas

Mais de 500 vagas estão abertas para o programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) de capacitação e desenvolvimento do afroempreendedorismo da cidade, nas áreas da economia criativa e do turismo. Os profissionais irão escolher as aulas que mais atendem as suas necessidades enquanto empreendedores.