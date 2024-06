Agência baiana capitaneada por mulheres recebe certificação internacional

Presente em 64 países e no Brasil desde 2015, a WEConnect é a única organização no país que oferece essa certificação por meio de um processo que avalia e formaliza se uma determinada empresa pertence a uma ou mais mulheres em pelo menos 51%, de acordo ao padrão universal reconhecido pelas equipes de compras das principais corporações globais.

Com a certificação internacional, as líderes da agência terão acesso a única plataforma que promove crescimento de empresas de mulheres com ferramentas e oportunidades concretas de acesso à mercados em mais de 100 países.