LAZER

Agenda: o que fazer em Salvador no final de semana

Capital baiana terá peças teatrais, rodas de samba, feiras e mais

Neste sábado (12) e domingo (13), os soteropolitanos poderão curtir diferentes possibilidades de lazer. As opções gratuitas e pagas incluem peças teatrais, rodas de samba, feiras e muito mais. O CORREIO elaborou uma listagem com as principais opções para o final de semana. Confira:>